Otomobil menfez köprüsüne çarptı: 4 yaralı
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Otomobil menfez köprüsüne çarptı: 4 yaralı

Otomobil menfez köprüsüne çarptı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin menfez köprüsüne çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin menfez köprüsüne çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesi Yukarı Ulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şener A. yönetimindeki 44 LV 417 plakalı Ford marka otomobil, Malatya istikametine giderken yol kenarındaki menfez köprüsüne çarptı. Kaza sonrasında sürücü ile otomobilde bulunan sürücünün eşi Birsen A. ile sürücünün çocukları Arda ile Özge A. yaralandı. Yaralılar, Malatya Büyükşehir İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Otomobil menfez köprüsüne çarptı: 4 yaralı
Otomobil menfez köprüsüne çarptı: 4 yaralı
Otomobil menfez köprüsüne çarptı: 4 yaralı
Otomobil menfez köprüsüne çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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