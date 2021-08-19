Otomobil koyun sürüsüne daldı, 19 koyun telef oldu
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Otomobil koyun sürüsüne daldı, 19 koyun telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 19 koyun telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir otomobil koyun sürüsüne daldı, 19 koyun telef oldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir otomobil koyun sürüsüne daldı, 19 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Ulaş İlçesi Yağdonduran mevkiinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen koyun sürüsüne seyir halinde bulunan 58 AAJ 584 plakalı otomobil çarptı. Kazada 19 koyun telef oldu. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Telef olan koyunlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS

Otomobil koyun sürüsüne daldı, 19 koyun telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne daldı, 19 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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