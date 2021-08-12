Otomobil korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı
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Otomobil korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprünün korkuluklarına adeta ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı.

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprünün korkuluklarına adeta ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Niksar karayolu Hamidiye köprüsünde meydana geldi. Niksar'dan Tokat'a seyir halinde olan Burak O. (23) idaresindeki 60 BN 888 plakalı Renault marka otomobilin camları buğulandı. İddiaya göre sürücü otomobilin klimayı açarak buğulanmayı önlemek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprü korkuluklarına çarpan otomobil, Kelkit Çayına uçmaktan son anda kurtulurken facianın eşiğinden dönüldü. Çarpmanın etkisi ile köprünün korkuluğu otomobilin sağ tarafından girerek arka koltuğundan çıktı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken araçta yolcu olarak bulunan Ö.O (23), K.K (23) yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Otomobil korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı
Otomobil korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı
Otomobil korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı
Otomobil korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı
Otomobil korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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