Otomobil köprüden uçtu : 3 yaralı
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Otomobil köprüden uçtu : 3 yaralı

Otomobil köprüden uçtu : 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Karaman- Ereğli karayolun Ayrancı girişinde meydana geldi. Mehmet Göl yönetimindeki 42 V 401 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp köprüden uçtu. Metrelerce yükseklikten alt yola düşen otomobile bu sırada seyir halinde olan Levent Sönmez yönetimindeki 70 DV 103 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücü Mehmet Göl ile araçta bulunan Beyza Göl ve Ümmü Göl yaralandı. Diğer araç sürücüsü Sönmez ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

 


Otomobil köprüden uçtu : 3 yaralı
Otomobil köprüden uçtu : 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

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