Otomobil Kırmızı Işıkta Bekleyen Minibüse Çarptı: 6 Yaralı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 6 yaralı

Kazada ambulanslar yetersiz kalınca yaralı karda sedye üzerinde bekletildi



BOLU - Bolu'da yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpmasıyla 6 kişi yaralandı. Kazada ambulanslar yetersiz kalınca yaralı karda sedye üzerinde bekletildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Enes Özdemir yönetimindeki 34 FLA 65 plakalı otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen Sezin Kartal'ın kullandığı 34 ZB 1807 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Özdemir ve beraberinde bulunan Zehra Karaburç, Filiz Aslan, Refik Cesur Ayvacı ile minibüste bulunan 7 yaşındaki Senanur Kartal ve Emrah Kartal yaralandı. Yaralılardan 5'i, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Ambulans yetersiz kaldı

Kazadan sonra olay yerine sevk edilen ambulansların yetersiz kalmasıyla yaralılardan Emrah Kartal ilk müdahalesinin ardından ambulanstan indirilerek, eksi 5 derede soğukta kar üzerindeki sedyeye alındı. Yaklaşık 20 dakika boyunca UMKE ekipleri tarafından üzeri sarılmış vaziyette kar üzerinde bekletilen Kartal, ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrardan normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.