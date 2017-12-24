Otomobil Kırmızı Işıkta Bekleyen Minibüse Çarptı: 6 Yaralı

BOLU'da, otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 22 yaşındaki Emrah Kartal, ambulans yetersizliği nedeniyle bir süre karlar üzerindeki sedyede bekletildi.



Kaza saat 20.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Enes Özdemir idaresindeki 34 FLA 65 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 25 yaşındaki Sezgin Kartal idaresindeki 34 ZB 1817 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Enes Özdemir ile birlikte araçta bulunan Zehra Karaburç, Filiz Aslan, Refik Cesur Ayvacı ile minibüste bulunan 7 yaşındaki Senanur Kartal ve Emrah Kartal yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.



Yaralılardan 5'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ambulans yetersizliği nedeniyle yaralılardan Emrah Kartal kar üstüne konulan sedyede bekletildi. Eksi 5 derece soğukta bir süre bekletilen Emrah Kartal ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Bolu