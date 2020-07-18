Otomobil kamyonun altına girdi: 2 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rakip Y. (53) idaresindeki 45 KH 5545 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Sena Y.(54) yönetimindeki 45 ZC 4569 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun dorsesinin altına sıkışan otomobildeki sürücü Rakip Y. kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, araçta sıkışan yolcu Öznur F. (54) itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA