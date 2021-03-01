Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

01.03.2021 01:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 01:45
Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE'de otomobilin, kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

NİĞDE'de otomobilin, kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu Nevşehir yol ayrımında meydana geldi. Çağlar Doğru (27) yönetimindeki 38 TB 689 plakalı otomobil, kavşakta E.D. yönetimindeki 33 UZ 246 kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Çağlar Doğru'nun öldüğü belirlendi. Kaza yaralanan otomobildeki Erkut Kaya (37) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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