Otomobil Kamyona Arkadan Çarptı: 1'i Ağır 3 Yaralı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde bir otomobil aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Yapracık Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Çolak'ın kullandığı 06 CLK 87 plakalı otomobil, Eskişehir yönünde ilerlediği sırada aynı yönde giden Ramazan Çetinel yönetimindeki 32 AS 128 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Mehmet Çolak, eşi Rezzan Çolak ve oğlu Özgür Çolak yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan Mehmet Çolak, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mehmet Çolak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle polis, yol üzerinde önlem aldı. Dumlupınar Bulvarı'nın 3 şeridi bir süreliğine araç geçişine kapatıldı. Hurda yığınına önen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Ankara

Kaynak: DHA