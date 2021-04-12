Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı Mersin'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kağıt toplayıcısına otomobilin çarpması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camının üstüne düşen, ardından yaklaşık 10 metre uzağa...

Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı

Mersin'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kağıt toplayıcısına otomobilin çarpması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camının üstüne düşen, ardından yaklaşık 10 metre uzağa savrulan kağıt toplayıcısı, ağır yaralandı

MERSİN - Mersin'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kağıt toplayıcısına otomobilin çarpması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada ağır yaralanan kağıt toplayıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi İstemihan Talay Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir yaya geçidinden, karşıya geçmeye çalışan bir atık kağıt toplayıcısına, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camının üstüne düşen, ardından yaklaşık 10 metre uzağa savrulan kağıt toplayıcı, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından kağıt toplayıcıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan otomobilin kağıt toplayıcıya çarpma anı bölgede bulunan bir güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, orta refüjde bir süre bekleyen kağıt toplayıcı, ardından yol boş zannedip karşıya geçmeye başlıyor. Daha sonra otomobilin hızlı geldiğini fark eden şahıs, koşarak karşıya geçmeye çalışıyor ancak otomobil hızlı bir şekilde kendisine ve kağıt topladığı arabasına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camına çarpan kağıt toplayıcı, ardından yaklaşık 10 metre ileri savrularak, sert bir şekilde yere düşüyor. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan vatandaşa, ilk müdahaleyi bölgedeki insanlar yapıyor.

Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı
Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı
Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı
Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Demet Özdemir Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Muslera Arda Turan Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:50:30. #1.14#
title