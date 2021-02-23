Otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı: 4 yaralı

23.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:49
Otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı: 4 yaralı

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde yola kontrolsüz çıkan sürücünün kullandığı otomobille jandarma devriye aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü jandarma personeli 4 kişi yaralandı.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde yola kontrolsüz çıkan sürücünün kullandığı otomobille jandarma devriye aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü jandarma personeli 4 kişi yaralandı.

Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 79 yaşındaki Mehmet U.'nun kullandığı 20 YAA 992 plakalı otomobil, Gölhisar- Acıpayam yoluna kontrolsüz bir şekilde çıkınca devriye görevindeki jandarma ekip otosu ile çarpıştı. Jandarma aracının takla attığı kazada 3 jandarma personeliyle otomobil sürücüsü Mehmet U. yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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