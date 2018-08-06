Otomobil İş Yerine Girdi: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil bir iş yerine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İshaklı Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki O.B'nin kullandığı 59 VA 310 plakalı otomobil bir iş yerinin camına çarparak içeri girdi. Kazada otomobilde yolcu bulunan S.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN