Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Doğanşehir ilçesi ile Polat Mahallesi arası Cinoğlu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Orman yönetimindeki 44 HS 200 plakalı Toyota marka hususi otomobil ile Polat - Doğanşehir seferi yapan Rıfat Albayrak yönetimindeki 44 J 7740 plakalı Mercedes marka minibüs, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, 5'i otomobilde, 6'sı minibüste olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Orman ile otomobilde bulunan, Nursel, Ayşe, Hasan ve Serap Orman ile minibüs sürücüsü Rıfat Albayrak ve minibüste bulunan Yıldız Karatay, Hüseyin Dündar, Aleyna Doğan, Nurten Arslan ve Vaiz Ardıç yaralandı. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan otomobildeki 4 kişi Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şükrü Sağlam/İHA)

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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