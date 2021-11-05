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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzeri Karaman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 42 AIL 710 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile Ü.A'nın kullandığı 42 ENS 72 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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