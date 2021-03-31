Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı
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Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza,merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Somuncu Baba Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABN 149 plakalı otomobil,ara yoldan çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç ters döndü.Kaza da yaralanan olmazken çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı
Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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