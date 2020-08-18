Otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesinde lüks otomobille cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesinde lüks otomobille cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Duisburg bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hidayet K. yönetimindeki Nissan marka 34 BRH 760 plakalı cip ile Ebru A. yönetimindeki Audi marka 07 EE 011 plakalı lüks otomobil Duisburg bulvarı Mutafa Taşar Parkı mevkiinde çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA