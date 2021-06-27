Otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı
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Otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Caddesi'nde, Musa Cevher Dudayev Bulvarı istikametine seyir halinde olan İbrahim D.'nin kullandığı 55 AFC 422 plakalı motosiklet ile Yeni Hastane Sokak'tan gelen Gizem Ş'nin kullandığı 05 AAR 994 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli kurye olay yerine gelen 112 ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/ İHA)

Otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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