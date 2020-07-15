Otomobil içine sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarttı Otomobil içine sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarttı Virajı alamayan otomobil ters döndü Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil içine sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarttı

Virajı alamayan otomobil ters döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Sorgun Çamlığı Acısu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi istikametinden Side istikametine seyir halindeki İbrahim Özden'in kullandığı 07 L 8968 plakalı otomobil, Sorgun Çamlığı Acısu Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil, ters döndü.

Ters dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü İbrahim Özden, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Özden, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İbrahim Özden'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA