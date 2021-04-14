Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı

Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı Bursa'da otomobilin içinden çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı

BURSA - Bursa'da otomobilin içinden çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde yılan olduğunu farkeden otomobil sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri arabanın içinden yılanı aldı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN