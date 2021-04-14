Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı
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Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı Bursa'da otomobilin içinden çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı
Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı

Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı

BURSA - Bursa'da otomobilin içinden çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde yılan olduğunu farkeden otomobil sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri arabanın içinden yılanı aldı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından bırakıldı.

Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı
Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı
Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı
Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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