Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
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Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

23.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:43
Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 TG 193 plakalı otomobil, önünde seyir eden Aziz D. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıktı. Kazada Pınar İ. (24) yaralandı. Yaralı genç kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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