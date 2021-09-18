Otomobil dereye uçtu, kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil dereye uçtu, kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil dereye uçtu, kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Tokat'ta, servis aracının çapması sonucu otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobil dereye uçtu, kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

TOKAT - Tokat'ta, servis aracının çapması sonucu otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta geçtiğimiz gün Şeyh-i Şirvani kavşağında meydana gelen kazada servis aracının yandan çarptığı otomobil dereye düştü. Otomobil sürücüsü ile ona yardım atmak için dereye atlayan Afgan Uyruklu şahsın yaralandığı kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde kavşaktan yola çıkan servis aracının yandan çarptığı otomobilin korkuluklara çarparak dereye uçtuğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayıca ters dönen otomobilin sürücüsüne yardım etmek isteyen vatandaşların koşuşturması da yansıdı.

Otomobil sürücüsünü kurtarmak isterken yaralandı

Tokat Behzat Bulvarı Şeyh-i Şirvani kavşağında Mustafa Ö. idaresindeki 58 ES 634 plakalı Renault Broadway marka otomobile Musa D. idaresindeki 60 S 0031 plakalı servis aracı çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil korkuluklara çarparak dereye uçtu. Yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek ters dönen otomobilin sürücüsüne vatandaşlar yardım etti. Afganistan uyruklu Esher Sıddıki (27), sürücüyü kurtarmak için dereye atladığı sırada betona çenesini çarparak yaralandı. Yaralılar dere içerisinden merdiven yardımı ile çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Otomobil dereye uçtu, kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Otomobil dereye uçtu, kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Otomobil dereye uçtu, kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Otomobil dereye uçtu, kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

 Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor

Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor

 Çok acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı

Çok acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Murat Kurum Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Arda Turan Şenol Güneş Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobil dereye uçtu, kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:33:57. #1.17#