Otomobil, demir korkulukların üzerine çıktı
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Otomobil, demir korkulukların üzerine çıktı

Zonguldak Alaplı'da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağ tarafta park halinde duran otomobile çarptıktan sonra deniz sahilinde bulunan refüj üzerinde bulunan demir bariyer üzerine çıkarak durabildi.

03.09.2020 17:10 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:17

Zonguldak Alaplı'da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağ tarafta park halinde duran otomobile çarptıktan sonra deniz sahilinde bulunan refüj üzerinde bulunan demir bariyer üzerine çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, aracın duruşu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Kaza, öğle saatlerinde Alaplı Kavukla altı Akçakoca yönünde yan yolda meydana geldi. 67 UA 092 plakalı otomobil sürücüsü Yasemin İ.(36) Akçakoca istikametine doğru ilerlerken bir anda otomobilin kontrolünü kaybederek, sağ tarafta park halinde bulunan 67 SG 913 plakalı otomobile sol tarafından çarptı, ardından yolun sağ tarafında refüj üzerinde bulunan demir bariyere çıkarak durabildi. İki tekeri bariyer üzerinde kalan otomobil ilginç görüntüler oluşturdu.

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Otomobil, demir korkulukların üzerine çıktı

Kaynak: İHA

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