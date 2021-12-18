Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Büyükce (13), son yolculuğuna uğurlandı. Arkadaşı Oğuz Kaan Yılmaz'ın (13) da yaralanıp, hastanede tedavi gördüğü kaza sonrası kaçan sürücü E.K. (41) ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan eve doğru giden Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz'a yolun karşısına geçmek istedikleri sırada, 01 D 1728 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Büyükce'yi, itfaiyeciler çıkardı. Yaralı 2 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğuz Kaan Yılmaz'ın tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.