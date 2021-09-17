Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş (2) - Haberler
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Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Sıraç Erbol, için Karşıyaka ilçesindeki Dinleten Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Sıraç Erbol, için Karşıyaka ilçesindeki Dinleten Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sıraç'ın annesi Firdevs Erbol ve babası Hakan Erbol'un yanı sıra yakınları, komşuları katıldı. Cenaze töreninde, Erbol çifti, tek çocukları olan Sıraç için gözyaşı döktü. Tabutunun başına yaşamını yitiren Erbol'un sünnet kaftanı koyuldu. Kılınan namazın ardından Erbol'un cenazesi Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş (2)

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş (2)

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş (2)

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş (2)

Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobil çarpan Sıraç, ölmeden önce bir motosiklette görülmüş (2) - Haberler
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