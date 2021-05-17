OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
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OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, iddiaya göre, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 2 arkadaştan Fatma Erbil (17) yaşamını yitirirken, Görkem İzgi (17) ise yaralandı.

DENİZLİ'de, iddiaya göre, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 2 arkadaştan Fatma Erbil (17) yaşamını yitirirken, Görkem İzgi (17) ise yaralandı.

Kaza, Çamlaraltı Mahallesi'nde Çamlık ile Ulus Caddelerin kesiştiği Tiyatro Kavşağı'nda, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta kırmızı ışık yanarken yaya geçinden geçmek isteyen Fatma Erbil ile yanındaki arkadaşı Görkem İzgi'ye, Ali Aygören Bulvarı'ndan Ulus Caddesi yönüne giden Selahattin Duman'ın (32) kullandığı 20 SD 345 plakalı otomobil çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre ileride durabilirken, çarpmanın etkisiyle savrulan Fatma Erbil ağır, arkadaşı Görkem İzgi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran Fatma Erbil'e acil sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erbil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınan arkadaşı İzgi'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada yaşamını yitiren Fatma Erbil'in Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in amcasının kızı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Duman'ı gözaltına aldı.

OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI - Haberler
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