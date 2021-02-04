Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi

04.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:14
Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi

ERZİNCAN'da dağdan kopan ve otomobilin ön camını kırıp giren kaya parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

ERZİNCAN'da dağdan kopan ve otomobilin ön camını kırıp giren kaya parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay anını anlatan Karaboğa, "Dumanlı bölgesinden geçerken birden kaya parçası ön camı kırarak içeri girdi. Kolumla kendimi korumaya çalıştım ama kaya parçası beni yaraladı" dedi. 

Olay, dün Erzincan-Kemar yolunda meydana geldi. Dumanlı mevkiinde dağdan kopan kaya parçası, Muharrem Kurnaz yönetimindeki 34 VP 2293 plakalı otomobilin ön camını kırıp, içeri girdi. Kaya parçasının isabet ettiği, otomobilin yolcu koltuğunda oturan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa yaralandı. Yaralı muhtar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kemah yönüne giderken kopan kaya parçasının ön camdan girdiği söyleyen Muhtar Doğuş Karaboğa, olay anını şöyle anlattı:  

"Aracı arkadaşım kullanıyordu, ben ve arkada oturan bir arkadaş daha vardı. Dumanlı bölgesinden geçerken birden kaya parçası ön camı kırarak içeri girdi. Kolumla kendimi korumaya çalıştım ama kaya parçası beni yaraladı. Kafamda, göz kafesimde, elmacık kemiğim ve dişlerimde kırık var. Allah korudu."


Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi
Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi
Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi
Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi
Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi
Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi
Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi
Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Halsey Didem Kınalı Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ptt Ankara Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobile kaya parçası düşmesiyle yaralanan muhtar: Birden camı kırarak içeri girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 12:14:14. #1.15#
title