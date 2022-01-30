Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Ersan Erdoğan - Güncel
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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Fahrettin Akbaş (25) yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Fahrettin Akbaş (25) yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında kırsal Halıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrettin Akbaş, kullandığı 45 FA 645 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir arazinin duvarına çarparak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü Akbaş ile yanındaki arkadaşları Fatih Aytaç (27) ve Cafer Gürel (26) yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akbaş'ın cesedi, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Jandarma, Otomobil, Manisa, Kaza, Güncel, Haber

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