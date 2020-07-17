Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

KONYA'da otomobilin, ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
17.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:23

KONYA'da otomobilin, ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Ahırlı ilçesine dönmek üzere yola çıkan Ahmet Yaşar yönetimindeki 112 Acil Servis Hizmetleri'ne ait 42 FDT 14 plakalı ambulansa, karşı yönden gelen Mehmet Işıklar yönetimindeki 42 CEB 20 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ambulans şoförü Ahmet Yaşar, sağlık görevlileri Utku Can Korkmaz ve Seyit Mehmet Tokmak ile otomobil sürücüsü Mehmet Işıklar ve yanındaki Erkan Koyuncu, Mehmet Karakaya ve Mustafa Göçmez yaralandı.Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erkan Koyuncu yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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Kaynak: DHA

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