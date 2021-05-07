Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu
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Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu

Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda otomobil, bir anda önüne çıkan ata çarptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda otomobil, bir anda önüne çıkan ata çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, at ise telef oldu.

Kaza, D-140 karayolu Kuzuluk mevkii Dokurcun yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. idaresindeki 54 AER 626 plakalı Fiat marka otomobil ahırdan kaçarak karayolunda biranda önüne çıkan ata çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kazada at telef oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Telef olan at ile büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği araç olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu
Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu
Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı: Sürücü yaralandı, at telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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