Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
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Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 30 metreden şarampole uçtu.

Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 30 metreden şarampole uçtu. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Elvanpazarcık beldesi yol ayrımında meydana geldi. Zonguldak istikametine seyreden Mustafa Yavuz idaresindeki 06 YH 630 plakalı Honda marka araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Bariyerlere çarpan araç yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole uçtu.

Kazada araçta bulunan şoför Mustafa Yavuz (65), Yasin Yavuz (36), Reyyan Y. ve ismi öğrenilemeyen iki çocuk Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne, Naime Y. ile oğlu Ömercan Y. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın ise hayatını kaybetti.

Yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken şoför Mustafa Yavuz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde kazaya ilişkin delil toplarken hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil 30 metreden şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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