Otogarlarda son seferler yapıldı
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İstanbul Valisi, Harem, Güncel

Otogarlarda son seferler yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıklamıştı.

28.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:30
Otogarlarda son seferler yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıklamıştı. Şehir dışına otobüs seyahatinin durdurulmasından hemen önce Harem otogarından şehir dışına gidecek son otobüsler yola çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün toplanan pandemi kurulunun ardından açıklama yapmıştı. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerine yer verdi.

Alınan kararın ardından saat 17.00 itibariyle şehir dışına otobüs seyahati durduruldu. Otobüs seyahatlerinin durdurulmasıyla Üsküdar'daki Harem otogarından da şehir dışına gidecek son otobüsler yola çıktı. Ayrıca otogarın korona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle daha boş olduğu görüldü.

Otobüsle yolculuk edecek olan bir vatandaş, "Mersin yolcusuyum. Mecburi ziyaret için geldim, babamı ziyaret ettikten sonra gidiyorum. Bu akşam da yola çıkacağım. Biletim 5'te" dedi. Bir otobüste muavin olarak çalışan vatandaş, "Yolcular aralıklı oturuyorlar. İki koltuk arayla oturuyorlar" dedi.

BAYRAMPAŞA OTOGARI'NDA SON SEFERLER YAPILDI

Korona virüsle mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanmasının ardından, saat 17.00 itibariyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferler durduruldu, geç çıkan araçlar peronlara geri gönderildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölmesine neden olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni önlemlerle ilgili genelge yayınlayarak şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandığını duyurdu. Kararın ardından bugün saat 17.00 itibariyle Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi otogarındaki valilik izni dışındaki seferler durduruldu. Saat 17.00'ye kadar olan seferler için otobüsler yola çıkarken, geç çıkış yapan otobüsler ise polisler tarafından geri çevrilerek seferlerine izin verilmedi. Planlanan seferlerle ilgili yolculara firma yetkilileri tarafından bilgiler verildi. Seferlerin iptal edilmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı derin bir sessizliğe büründü.

(Metin Başar-Armağan Yılmaz - Vedat Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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