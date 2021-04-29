İstanbul'u kana bulayacaktı! Patlayıcı taşıyan otogar bombacısı böyle yakalanmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. 5 kilogram patlayıcı bırakan 3 şüphelinin otogara gelişleri ve kaçışlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün sabah 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polisin operasyonuyla bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Polis ekipleri patlayıcıyı bırakan A.R.,İ.Z., isimli şüphelileri kaçarken, kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin bıraktığı çantadan 6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcı çıktı.

5 KİLO PATLAYICI BULUNDU

Patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti. Soruşturmayı genişleten ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, incelemelerin sonunda şüphelilerin, olayın sabahında otogara 3 kişi geldiklerini tespit etti. Polis ekipleri, bunun üzerine 3. şüpheli Y.S.'yi de gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Şüphelilerin, otogara sabah ve akşam saatlerinde geldikleri anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde ilk olarak sabah saatlerinde 3 şüpheli otogara geliyor. Şüpheliler bir süre sonra buradan ayrılıyor. Diğer görüntülerde ise 2 şüpheli tekrar buraya geliyor. Şüpheliler bir süre sonra koşmaya başlıyor. Şüphelilerden biri yolun karşısına geçerken sırtındaki çantayı atıyor, koşarak uzaklaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı