Otogarda, bavulunda 1,5 kilo esrar ele geçirilen işçi tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki otogarda, polisin özel eğitimli narkotik köpeği 'Koko' ile yatığı aramada Osman Kaya'nın bavulunda 1 kilo 518 gram kubar esrar ele geçirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki otogarda, polisin özel eğitimli narkotik köpeği 'Koko' ile yatığı aramada Osman Kaya'nın bavulunda 1 kilo 518 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 yaşındaki inşaat işçisi Kaya, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan bir kişinin otobüsle uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Sivil ekipler, Ulusal Egemenlik Caddesi çıkışındaki otogarda tedbir aldı. Saat 15.00 sıralarında otogara giren otobüsün etrafını saran polis, içindeki 7 yolcuyu tek tek aradı. Özel eğitimli narkotik köpeğiyle otobüs de didik didik arandı. Koko, otobüsteki yolculardan inşaat işçisi Osman Kaya'nın, yanındaki koltukta bulunan bavula tepki verdi. Bunun üzerine bavulu açan polis, kokmaması için baharatlanarak alüminyum folyoya sarılmış 2 paket halinde toplam 1 kilo 518 gram kubar esrar ele geçirildi. Osman Kaya, gözaltına alındı. Kaya, polisteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, bavulun içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini söyledi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan