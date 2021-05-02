Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
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Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isterken polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, daha sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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