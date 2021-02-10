Otogar'da yolcunun montundaki uyuşturucular böyle bulundu
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Otogar'da yolcunun montundaki uyuşturucular böyle bulundu

10.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:16
Otogar'da yolcunun montundaki uyuşturucular böyle bulundu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir yolcunun montundan bin 5 adet extacy hap ve 10.3 gram kubar esrar ele geçirildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir yolcunun montundan bin 5 adet extacy hap ve 10.3 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelinin montunun ceplerinden çıkan uyuşturucular da kameraya yansıdı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda  5 Şubat saat 17.45'te durumdan şüphelendiği Z.Y.'yi durdurdu. Z.Y.'nin üzerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlayamayan polis ekipleri, Z.Y.'nin seyahat edeceği otobüste kendisine ayrılan koltuğun üst raf bölümündeki montunda arama yaptı. Aramada  bin 5 adet 306.3 gram gelen extacy hap ve 10.3 gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirildi. 6 Şubat'ta "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.


Otogar'da yolcunun montundaki uyuşturucular böyle bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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