Otobüsün sürüklediği otomobil mağazaya girmekten son anda kurtuldu

21.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:36

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün önüne alıp sürüklediği otomobil mağazaya girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.



Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yola dönüş yapmaya çalışan Mustafa G. (64) idaresindeki 67 DU 316 plakalı hafif ticari kamyonet ile Hakan A. idaresindeki 67 M 8250 plakalı şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü Şengül K. (47) idaresindeki 67 UC 007 plakalı otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Otomobil beyaz eşya mağazasına girmekten son anda kurtulurken, mağaza çalışanları büyük bir korku yaşadı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü aracından çıkartırken, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açılırken, kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri için karakola götürüldü.



Kaza anı saniye saniye kamerada



Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde halk otobüsünün önüne katıp sürüklediği otomobilin beyaz eşya satışı yapan iş yerine girmeden son anda durduğu, mağaza çalışanlarının ise yaşadığı panik görüldü.



Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA