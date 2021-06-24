Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı, ilçe halkını Çanakkale'ye götürdü
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Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı, ilçe halkını Çanakkale'ye götürdü

Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı, ilçe halkını Çanakkale'ye götürdü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçe halkını Çanakkale gezisine, sürücü koltuğunda kendisinin oturduğu otobüsle götürdü.

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçe halkını Çanakkale gezisine, sürücü koltuğunda kendisinin oturduğu otobüsle götürdü.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Çanakkale ruhunu birlikte yaşayalım" sloganıyla başlatılan Çanakkale gezilerinde 14 mahalle sırayla Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek.

Uzun yıllar otobüs şoförlüğü yapan Çatal, başkan seçilmesinin ardından düzenlenen Çanakkale gezilerinin ilkine Harmancık ve Üstadlar mahallelerinin sakinleri katıldı.

Seyahatte Taşköprü Belediyesi otobüsünün sürücü koltuğuna geçen Çatal, yol boyunca vatandaşlarla sohbet etti, onların taleplerini de dinleme fırsatı buldu.

Çanakkale'deki programlarının tamamlanmasının ardından gezi ekibi ilçeye dönüş yoluna çıkmadan önce de hep birlikte Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Çatal, AA muhabirine, Çanakkale ruhunu yaşatmak istediklerine işaret ederek, "Bu gezilerle gençlerimiz ve halkımızın, ecdadımızın nasıl bir ruhla bu vatanı savunduğunu, nasıl bir ruhla mücadele ettiğini, vatanın nasıl kurtarıldığını öğrenmesini istiyoruz. Gençlerimiz ve vatandaşlarımıza ecdadımızı tanıtmak, Çanakkale ruhunu yaşatmak için geziler düşündük." dedi.

Sosyal medya ve muhtarlar aracılığıyla gezileri vatandaşlara duyurduklarını belirten Çatal, "Otobüs şoförlüğü benim baba mesleğim. Şu anda da bir turizm ve otobüs firmam var. Gezide vatandaşlarımızla birlikte olmak için sürücü koltuğuna oturdum. Bundan sonra da fırsat buldukça, elimden geldiği kadarıyla kaptan koltuğunda gezilere katılacağım." diye konuştu.

Çatal, Kovid-19 salgını nedeniyle insanların bunaldığını vurgulayarak, "Bu gezilerin insanlarımızın ruh halini de düzelteceğine inanıyorum. Taşköprü'müzün 14 mahallesini ecdadımızla buluşturacağız. Çanakkale gezilerini tamamladıktan sonra önümüzdeki senelerde de farklı illere geziler düzenlemeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geziye katılanlardan Nevin Sevim ise Çanakkale gezisinde Belediye Başkanı Çatal'ın kendilerine şoför olarak eşlik etmesinden mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Televizyonlarda görüp duygulanıyordum. İlk adımımızı attığımızda çok duygulandım, harp alanını gezerek o anları yaşadım. Belediye Başkanımızın kaptanlığında bu şekilde hiç hayal etmezdim. Gezide hem kaptanlık hem de bizlere eşlik etmesinden dolayı çok memnun oldum." ifadesini kullandı.

Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı, ilçe halkını Çanakkale'ye götürdü
Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı, ilçe halkını Çanakkale'ye götürdü
Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı, ilçe halkını Çanakkale'ye götürdü
Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı, ilçe halkını Çanakkale'ye götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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