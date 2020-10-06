Yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam tehditler savurdu

Sivas'ta, halk otobüsünde ayakta yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam, tehditler savurarak araçtan indi. Yaşlı adamın araçtan indiği esnada şoföre "Seni gebertirim" demesiyse dikkat çekti.

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam çevresine tehditler savurdu.

YOLCULARI VE ŞOFÖRÜ İSYAN ETTİRDİ

Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk otobüslerinde ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 25 oranında yolcu taşımasına karar verilmişti. Bu kuralı hiçe sayan yaşlı bir vatandaşsa otobüsten inmeyerek halk otobüsü şoförüyle tartıştı. Yaşlı adamın otobüsten inmek istememesiyse otobüste yolculuk yapanları ve şoförü isyan ettirdi.

"SENİ GEBERTİRİM"

Şoförün ve yolcuların çabası sonrası yaşlı adam, tehditler savurarak araçtan indi. Yaşlı adamın araçtan indiği esnada şoföre "Seni gebertirim" demesiyse dikkat çekti. Yaşlı adamın otobüsten inmek istemediği anlarsa cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı