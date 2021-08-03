Otobüste iğrenç olay; suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
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Otobüste iğrenç olay; suçunu itiraf eden muavin tutuklandı

Otobüste iğrenç olay; suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'dan Zonguldak'a gelen otobüsün muavini B.K., önündeki koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu.

MUĞLA'dan Zonguldak'a gelen otobüsün muavini B.K., önündeki koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Suçunu itiraf eden B.K., tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Muğla'dan Zonguldak'a gelen yolcu otobüsünde meydana geldi. 24 yaşındaki kadın, Balıkesir civarında uyuduğu sırada saçında sıvı hissetti. Genç kadın, muavinin cinsel saldırısına uğradığını düşünerek Zonguldak'ta otobüsten iner inmez polise şikayette bulundu. Polis ekipleri muavin B.K.'yı gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde, otobüsün arka koltuğunun bir önündeki koltukta oturduğunu ve gece saatleri olduğu için de yolda uyuduğunu belirterek, uyandığında saçında sıvı olduğunu fark ettiğini belirtti. B.K. ifadesinde genç kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.B.K.'nın daha önce de cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında karşılaştırma yapılması için B.K.'dan DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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