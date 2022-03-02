Otobüste fenalaşan kadına yolcular müdahale etti, şoför hastaneye yetiştirdi

HATAY (İHA) - - Hatay'da otobüs şoförü, otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Antakya ilçesinde Serinyol- Antakya güzergahındaki otobüse binen yaşlı kadın rahatsızlandı. İlk önce yanındaki kızı daha sonra otobüs içerisinde bulunan diğer yolcular ve otobüs şoförü rahatsızlanan kadına müdahale etti.

Bunun üzerine yaşlı kadının durumunun iyi olmadığını fark eden otobüs şoförü Hasan Mutlu, güzergahından çıkarak hastalanan kadını hastaneye yetiştirdi.

Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastalanan yolcuya müdahale ve otobüsle hastaneye götürülme anı, araç içi kameraya yansıdı.

Yolcunun iyi olmadığını ve hemen hastaneye götürülmesi gerektiğini ifade eden otobüs şoförü Hasan Mutlu; "202 servis kooperatifinde çalışıyorum. Üniversiteden gelirken Karaali köprü kavşağı dericiler sitesi civarında yaşlı bir kadının fenalaştığını gördüm. Hastalanan kadının kızı seslendi, fakat kadın ses vermeyince otobüsü sağa çekerek kadını kontrol ettim, durumunun iyi olup olmadığını öğrenmek için. Yaşlı kadın ter içerisinde ve hıçkırıyordu. Ben de bu durum üzerine ey yakınımızda bulunan Hatay Eğitim ve Araştırma Devlet hastanesine otobüsü sürdüm yolcularla beraber. Hastaneye gittikten sonra yarım saat sonra hastanın iyi olduğu haberini aldım. Yaşlı kadını ilk gördüğümde hemen su verdim. Diğer vatandaşlar da kolonya verdi ve masaj yapmaya başladılar. Kendine gelmediği için güzergahı değiştirdim. Hastaneye götürmek zorunda kaldım" dedi.

(Recep Dağdelen/İHA)