Otobüslerin kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıması vatandaşları sevindirdi İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüslerin kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımasına İzmirliler destek verdi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüslerin kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımasına İzmirliler destek verdi.

Genelgenin yayınlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketleri ESHOT ve İZULAŞ'taki otobüsler, kapasitelerin yüzde 50'si kadar yolcu taşımaya başladı.

Otobüs şoförleri, vatandaşları otobüse binerken yeni uygulamayla ilgili bilgilendirdi. Araçlara binen yolcular, diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bırakarak seyahat etti.

Yolculardan 57 yaşındaki Eşref Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ilk günden bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yayılmaması için önemli tedbirler aldığını söyledi.

Gerekmedikçe evlerinden çıkmamaya özen gösterdiklerini belirten Barut, "Bugünden itibaren otobüslerde bir koltuk bırakarak seyahat etmeye başladık. Bu tedbirler iyi oldu. Sağlığımız için her şeye dikkat ediyoruz. Umarız en kısa sürede alınan önlemler sayesinde bu salgın sona erer." diye konuştu.

Ali Yılmaz da salgının önlenmesi için herkesin duyarlı davranması gerektiğini dile getirerek, "Birçok tedbir alınıyor. Ben özellikle yaşlı büyüklerimize seslenmek istiyorum. Bizim için çok değerliler. Biz onları sevdiğimiz için dışarı çıkmıyoruz. Onlar da kendilerin korusunlar ve pandemi sona erinceye kadar dışarı çıkmasınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA