Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı
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Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı

Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu hayata geçirildi Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni kısıtlamalara göre vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskesiz binmesi yasaklandı.

04.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:13
Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı

Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı

Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu hayata geçirildi

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni kısıtlamalara göre vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskesiz binmesi yasaklandı. Yasağın ilk gününde çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazılarının da maskesiz olduğu görüldü. Otobüslere binen maskesiz yolculara şoförler tarafından maske verildi. Bazı otobüslerin camına vatandaşları uyarmak için maske takma kararını duyuran kağıtlar asıldı.

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken, korona virüse karşı hayata geçirilen kısıtlamalar da artırılıyor. Kısıtlamalar kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında maske takma zorunluluğunun getirildiği, aksi takdirde yolcuların alınmayacağını duyuruldu. Kararın ardından otobüslerin camına vatandaşları uyarmak üzerinde "Korona virüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığınca açıklanan karar gereği toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için kurallara uyalım" yazılı kağıtlar asıldı. Bazı vatandaşların maske ile otobüslere bindiği görülürken, bazılarının ise yasağa rağmen maske takmadığı görüldü. Maske takmayan yolculara otobüs şoförleri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

Otobüse maskesiz binen İsmet Çelik isimli bir vatandaş, "Gece nöbetindeydim. İşten çıktım şimdi. Eczane bekledim, kapalıydı hepsi. Mecbur kaldım" dedi.

Maske takarak otobüse binen vatandaşlardan Bekir Kardaş, "İnsan sağlığı açısından çok güzel oldu. Daha önceden yapılması gereken bir şeydi. Çok güzel oldu vatanımız için" diye konuştu.

Otobüs şoförlerinden Murat Sağdıç, "Bizim milletimizin çoğu bu işi ciddiye almıyor. Ciddiye almadığı için bu iş çabuk yayılmaya başladı. Bu işi ciddiye almamız gerekiyor. Bugün sabah 5-6 kişiyi uyardım 'maskesiz binmeyin' diye. 'Nereden bulacağım?' diyor. Sen kendi sağlığını düşünmüyorsan, evdeki çocuğunun, ailenin sağlığını düşünmen lazım" dedi.

Hakan Demir isimli bir otobüs şoförü ise, kararı insan sağlığı için çok güzel bulduğunu söyleyerek, "Biz insan taşıyoruz. Sabahleyin söylediğim halde 'maske bulamıyorum' diyorlar. Devletimiz tarafından yardımcı olunuyor. Bugün uyarıyoruz, yarın kesinlikle almıyoruz. Kendilerinin maske takmalarını istiyoruz. 'Önce sağlık' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı

Kaynak: İHA

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Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı
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