Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

25.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:52
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da, İstanbul'dan uyuşturucu getiren ve polisin takibi sonucu yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da, İstanbul'dan uyuşturucu getiren ve polisin takibi sonucu yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan yolcu otobüsüyle gelen Y.K.'nin üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada 295,80 gram bonzai ve 1 adet bonzai katkılı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.K.tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Volkan Bozkır Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Seda Sayan Halil Sezai
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Eddie Newton Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Uefa Ekim Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 18:55:20. #1.14#
title