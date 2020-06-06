OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİM
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OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİM

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİMYüksel KOÇ / İstanbul DHA- KADIKÖY'de 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'nu ezerek ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİM
06.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:51

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİM

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA- KADIKÖY'de   55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'nu ezerek ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  Gökhan K. ifadesinde, ışıklardan geçtikten sonra dikiz aynasında birisinin düştüğünü gördüğünü, kendisi ile ilgisi olmadığını düşündüğü için yoluna devam ettiğini, son durakta polisin gelerek kendisini olaydan haberdar ettiğini söyledi.  Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde dün    55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'nu ezerek ölümüne neden gerekçesi ile gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 

ÇARPTIĞINI FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİGökhan K., savcılık sorgusunda Yenidoğan-Kadıköy hattında çalıştığını, dün saat 16.50 sıralarında Kadıköy Rıhtım duraklarından sefere başladığını söyledi. Sefere başladıktan sonra yeşil ışıklar yandığı için geçtiğini, geçtikten sonra sol dikiz aynasından birisinin düştüğünü gördüğünü belirten Gökhan K.'nın, 'Ancak benim aracım ile bir ilgisinin olduğunu düşünmedim. Araçta da bir şey hissetmedim. Benden sonra gelen araç ile ilgili bir problem olduğunu düşünerek yola devam ettim. Çevremde de bana yapılan bir ikaz olduğunu görmedim. Seferimi tamamladım. Yenidoğan peronuna girdim. Olaydan yaklaşık 1 saat 40 dakika sonra polisler geldi bana durumu izah ettiler. Bana bir kişinin aracın arka tekerinin altında kalıp vefat ettiğini söylediler. Ben ilk defa böyle öğrendim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur. Bu kişinin nasıl olup da tekerin altında kaldığını anlamış değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. SAVCI ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİ

Gökhan K., savcılık sorgusunun ardından, 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmakö suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.  Mahkeme, Gökhan K.'yı adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Mahkeme, Gökhan K.'nın yurt dışına çıkışını yasakladı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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