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Otobüs şoföründen kar isyanı

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | Genel

Otobüs şoföründen kar isyanıİSTANBUL Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte trafikte zor anlar yaşayan otobüs şoförü, rampanın tuzlanmadığı gerekçesiyle araçların yolda kaldığını söyleyerek yolun durumuna isyan etti.

İSTANBUL (İHA) - Otobüs şoföründen kar isyanı

İSTANBUL Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte trafikte zor anlar yaşayan otobüs şoförü, rampanın tuzlanmadığı gerekçesiyle araçların yolda kaldığını söyleyerek yolun durumuna isyan etti.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırırken, sürücüler de yollarda zor anlar yaşamaya devam ediyor. Bir otobüs şoförünün yolların tuzlanmamasından dolayı isyan ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Otobüs şoförü, taksilerin ve özel araçların da rampanın tuzlanmamasının dolayı rampadan çıkamadıklarını ve yolda kaldıklarını söyledi. 'Bu yolun sürekli açık tutulması lazım' diyerek yolun durumuna isyan etti.

Otobüs şoföründen kar isyanı

Otobüs şoföründen kar isyanı

Otobüs şoföründen kar isyanı

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İsyan, kar, Genel, Haber

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