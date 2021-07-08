Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü
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Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü

Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

İZMİT'te, halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü.

İZMİT'te, halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoförü ise yolcuya düğmeye basmadığını söyledi. Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Şoförü aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı. Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü
Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü
Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü
Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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