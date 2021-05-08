Yanlış yola giren otobüs yolcularıyla beraber mahsur kaldı
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Yanlış yola giren otobüs yolcularıyla beraber mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | 3. Sayfa

Yanlış yola giren otobüs yolcularıyla beraber mahsur kaldı Gaziantep'ten hareket edip Samsun'a giden yolcu otobüsü, Sivas'ta önce yanlış yola girdi ardından yolcuları ile mahsur kaldı Gaziantep'ten hareket edip Samsun'a giden yolcu otobüsü, Sivas'ta önce yanlış yola girdi ardından yolcuları...

Yanlış yola giren otobüs yolcularıyla beraber mahsur kaldı

Gaziantep'ten hareket edip Samsun'a giden yolcu otobüsü, Sivas'ta önce yanlış yola girdi ardından yolcuları ile mahsur kaldı

SİVAS - Gaziantep'ten hareket edip Samsun'a giden yolcu otobüsü, Sivas'ta önce yanlış yola girdi ardından yolcuları ile mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas - Ankara karayolu Bedirli kavşağından 1 kilometre içeride meydana geldi. Gaziantep'ten hareket edip Samsun istikametine giden Metro Turizme ait 61 S 1068 plakalı yolcu otobüsü, Yıldızeli istikametine gitmesi gerekirken Bedirli istikametine saptı. Sürücü yanlış yolda olduklarını fark edince dar yolda dönmek istedi. Manevra yaparken arka tekerleklerini şarampole düşürdü. Otobüsün altı yola oturdu. Ön kısmı ise şaha kalktı. Hareket kabiliyetini kaybeden otobüs yolcuları ile mahsur kaldı. Otobüsün imdadına yakın köylerdeki traktörler koştu. Ancak traktörlerde otobüsü bulunduğu yerden çıkartamadı. Kurtarma çalışması sırasında üşüyen yolcular ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Yanlış yola giren otobüs yolcularıyla beraber mahsur kaldı
Yanlış yola giren otobüs yolcularıyla beraber mahsur kaldı
Yanlış yola giren otobüs yolcularıyla beraber mahsur kaldı
Yanlış yola giren otobüs yolcularıyla beraber mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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