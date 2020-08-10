Otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdem Okçu, son yolculuğuna uğurlandı - Otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdem Okçu, son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdem Okçu(32), son yolculuğuna uğurlandı.

- Otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdem Okçu, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdem Okçu(32), son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde Metro Turizme ait Mercedes marka otomobilin yoldan çıkmasıyla meydana gelen kazada, hayatını kaybeden yolculardan Erdem Okçu, son yolculuğuna uğurlandı. Bayram tatili için günü birlik gittiği Sakarya'dan dönüşte yaşamını yitiren Okçu için Esenler Hz. Ömer Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede acılı aile, taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Okçu için dualar okunarak helallik alındı. Cenaze toprağa verilmek üzere Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü.

5 yıl önce babasını kanser yüzünden kaybeden güvenlik görevlisi olan Okçu'nun 2 erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

"Evlen diye kızıyorduk şimdi kara toprak onu bağrına bastı"

Okçu'nun genç olduğunu ve evlenmesi için ısrar ettiklerini söyleyen Okçu'nun amcası Gündüz Okçu, "Biz ona kızıyorduk evlen diye fakat şimdi kara toprak onu bağrına bastı. O kazada ölen ve yaralıların olması insana acı veriyor. Herkes gördü. Bu acı unutulmaz. Arkadaşıyla beraber günü birlik gitmişlerdi. Güvenlik görevlisiydi. Zaten şoför uyumasa böyle bir kaza olmazdı. Sol tarafından darbe yemiş" ifadelerini kullandı.

"Acımız çok büyük"

Okçu'nun günü birlik arkadaşını ziyarete gittiğinin söyleyen amcası Ali Okçu," Arkadaşını ziyarete gitmiş. Şoför uyuyakalmış 25 kişi yaralanmış 5 kişide ölmüş. Acımız çok büyük. Bekardı birkaç sefer uyarmışlar şoförü uykuluymuş. En son uyuduğu gibi kaza olmuş" diye konuştu.

"Haberini aldık yıkıldık, hiç böyle bir şey beklemiyorduk"

Haberi alır almaz hastaneye koştuklarını ve acı gerçekle yıkıldığını söyleyen Okçu'nun kuzeni Tolga Okçu, "Ansızın böyle bir şey olunca apar topar hastaneye gittik. Haberini aldık yıkıldık, hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Diyecek söz bulamıyorum. Ecel insanı çekiyor ondan sonra ne desen boş. Zaten şoför hakkında söylenen şeyler var" dedi.

Kaynak: İHA