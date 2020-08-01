Otoban filmi konusu nedir? Otoban IMDb puanı kaç? 2016 yapımı aksiyon gerilim filmi Otoban, tanık koruma programı kapsamında anlaşma yapan ajanların başından geçenleri konu ediniyor. Otoban oyuncuları kimler?

Bir kaçış hikayesini konu edinen filmin orijinal adı Collide'dir. Amerika'nın en ünlü yollarından olan ve lanetli olarak bilinen 666 numaralı yolda geçen hikaye arabalarıyla da çok dikkat çeker.

OTOBAN FİLMİNİN KONUSU

Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. Hagen'ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey'in seçenekleri çok azdır. Çaresizlik içinde eski patronu ve uyuşturucu kaçakçısı olan Geran'ı arar. Geran'dan isteği uzun süreli kız arkadaşı Juliette'i Hagen'dan korumasıdır. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışan Casey kendini esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur. Köln'ün yüksek hızlı otobanında hayatta kalma mücadelesi veren Casey çok geç olmadan kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarabilecek midir?

OTOBAN OYUNCULARI

Eran Creevy'nin yönettiği filmin başrollerde Nicholas Hoult, Felicity Jones ve Anthony Hopkins bulunuyor. Filmin kadrosunda ise Ben Kingsley, Nadia Hilker, Clemens Schick, Marwan Kenzari, Christian Rubeck ve Aleksandar Jovanovic gibi isimler yer alıyor.

OTOBAN IMDb

5,7/10