Oto yıkamacıya kaçak içki operasyonu
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Oto yıkamacıya kaçak içki operasyonu

Gaziantep'te bir oto yıkama dükkanında 96 şişe kaçak içki ve 5 litrelik 20 litre dolum yapılmış içki ele geçirdi.

29.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:16
Oto yıkamacıya kaçak içki operasyonu

'te bir oto yıkama dükkanında 96 şişe kaçak içki ve 5 litrelik 20 litre dolum yapılmış içki ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve ekipleri, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde bir oto yıkamada kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptığı aramada 96 şişe kaçak içki, 5 litrelik 20 litre dolum yapılmış içki ve 64 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Oto yıkamacıya kaçak içki operasyonu
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